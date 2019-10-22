«مش» منصة توفر من دبي فرص عمل مبتكرة لأصحاب الكفاءات الحرة

المصدر: دبي - البيان

انطلقت منصة «مش» (mesh) الإلكترونية من دبي، بأربعة مؤسسين من خريجي برنامج «القيادات المؤثرة» من «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة»، لتشكل صلة وصل مفتوحة بين الشركات والمؤسسات الباحثة عن مواهب متميزة وبين أصحاب الكفاءات الحرة والمبدعين والباحثين عن نماذج عمل مرنة جديدة، في استشراف للتوجهات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتشاركي، مما يرسخ مكانة دبي والإمارات كمختبر مفتوح للأفكار المبتكرة وكوجهة عالمية لروّاد الأعمال ومؤسسي المشاريع الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية المبتكرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثنى على مؤسسي المنصة من خريجي برنامج «القيادات المؤثرة» في تغريدة سابقة لسموه عبر تويتر قال فيها: «أثناء تخريج قيادات جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. اعتمدت لهم فكرتين لإنشاء مؤسستين غير حكوميتين تقدمان خدمات مبتكرة للمجتمع».

نموذج فعال

وتقوم منصة «مش» الرقمية للأعمال التي أسسها كل من عالية الحمّادي ومنى عبد الحكيم وحسين خانصاحب وعائشة راورت، وجميعهم خريجو برنامج «القيادات المؤثرة»، على مبدأ الجمع بين الكفاءات الحرة والمبدعين والمحترفين المستقلين على منصة تفاعلية واحدة تتيح التواصل المباشر فيما بينهم دون وسطاء، وتعرّف بالفرص، وتخلق مساحات عمل جديدة للكفاءات تتلاءم مع اقتصادات المعرفة والخدمات الحرة التي يتجه العالم نحو تبنيها بشكل متسارع.

أهداف

وقال عبدالله الرميثي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: «يسعدنا أن نرى توالي المبادرات الخلاقة التي يطلقها خريجو مركز محمد بن راشد لإعداد القادة عبر برامجه المختلفة، وهو ما يمثل ترجمة وتحقيقاً لأهداف المركز في بناء وتطوير قيادات إماراتية قادرة على قيادة مشاريع تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة ريادية عالمياً، وذلك عبر برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص إدارياً وفنياً ومهنياً، وفي هذا السياق يأتي إطلاق مبادرة «مش» التي توظف المعرفة والتطور التكنولوجي لترسيخ النمو المستدام لاقتصادنا الوطني».

تميز وريادة

بدورها، قالت عالية الحمّادي، خريجة برنامج «القيادات المؤثرة» والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «مش» للأعمال: تعلمنا من نموذج القيادة المتميز الذي يجسّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نضع الإنسان أولاً في كل ما نفكر به ونبتكره، وأن نحرص دائماً على خلق قيمة مضافة يعود نفعها على أكبر شريحة ممكنة.

وتعلمنا أيضاً أن نحافظ دائماً على حس الشغف والالتزام، والفضول والمرونة، وهو ما ألهمني وزملائي من خريجي برنامج «القيادات المؤثرة» في مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لإطلاق منصة أعمال رقمية تخلق فرص عمل وابتكار لا محدودة للإماراتيين والمقيمين في الدولة، عبر تسهيل وصول الشركات والجهات الباحثة عن مؤهلات ومهارات بعينها لأصحاب المواهب والخبرات المتميزة.

فرص

تمنح المنصة أصحاب الكفاءات الحرة فرصاً حقيقية ومساحات لإدراج مهاراتهم وخدماتهم من دون مقابل عبر المنصة التفاعلية، فضلاً عن إمكانية عرض مهاراتهم التخصصية ونماذج عن المشاريع التي أنجزوها بنجاح، لتكون في متناول الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال.