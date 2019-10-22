خالد شهيل سفير فوق العادة لدى مملكة إي سواتيني

المصدر: أمباباني - وام

تسلم الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إي سواتيني، أوراق اعتماد خالد إبراهيم شهيل كسفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات غير مقيم لدى مملكة إي سواتيني، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر القصر الملكي في العاصمة أمباباني.

ونقل السفير للملك مسواتي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مملكة إي سواتيني في مختلف المجالات.

من جانبه حمل الملك مسواتي سفير الدولة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وتمنى الملك مسواتي الثالث للسفير شهيل التوفيق في المهام الموكلة إليه، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوياتها في جميع المجالات.