«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء إيطاليا ولاتفيا ورواندا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم شهاب أحمد الفهيم، الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بالديوان العام للوزارة، نسخة من أوراق اعتماد نيقولا لينير، سفير الجمهورية الإيطالية المعيّن لدى الدولة.

وتمنّى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير الجمهورية الإيطالية الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون.

لاتفيا

كما تسلّم شهاب أحمد الفهيم، أمس، بالديوان العام للوزارة، نسخة من أوراق اعتماد أتيس سيانيتس، سفير جمهورية لاتفيا المعيّن لدى الدولة.

وتمنّى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية لاتفيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

رواندا

كما تسلّم الفهيم نسخة من أوراق اعتماد إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية رواندا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. وأعرب السفراء الثلاثة عن سعادتهم بتمثيل بلادهم لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة.