2.25 مليون درهم تسويات مالية بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

حققت مبادرة «راجع وفالك طيب» إنجازاً كبيراً بعد فترة وجيزة من إطلاقها من قِبل القيادة العامة لشرطة عجمان، بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة، ضمن إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين، وتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة التي وصلت إلى أكثر من 2.25 مليون درهم.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بجهود القائمين على المبادرة خلال جولته التفقدية لمركز شرطة الحميدية الشامل، لما حققته من إنجاز باهر في مدة لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر منذ انطلاقها، إذ تمكّن القائمون على المبادرة من تسوية الأمور المالية لـ90 متعاملاً بمجموع مبالغ وصل إلى مليونين و255 ألفاً و829 درهماً، على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

ترحيب

وتفصيلاً، أوضح العقيد علي جبر الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أن المبادرة لقيت ترحيباً وإقبالاً من المتعاملين المتعثرين لسداد المبالغ المالية المتراكمة عليهم، مثل إيجار المركبات والعقارات، للاتفاق على آلية سداد ترد الحق لأصحابه، دون أن تثقل كاهل المتعامل، وتتفادى الغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.