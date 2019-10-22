«مصدر» تزود مقر «بيئة الشارقة» بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بيئة»، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط، عن تزويد مقرها الرئيسي الجديد في الشارقة بالطاقة الشمسية، تأكيداً على التزامها بدفع جهود الاستدامة والابتكار، وستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» وإحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، مهمة تطوير محطة الطاقة الشمسية وبنائها، بدعم من «تقنية Powerpacks من تسلا» التي ستقوم بتخزين الطاقة الزائدة لتشغيل المقر الرئيسي ليلاً.

ووقعت «بيئة» و«مصدر» اتفاقية تعمل بموجبها «مصدر» كمدير تسليم مشروع يتضمن تركيب محطة طاقة شمسية أرضية في مقر «بيئة» الجديد، حيث وقّع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة».

ومن المقرر أن يكون المبنى، الذي صممته المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، أول مبنى مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وسيتم الانتهاء من بنائه في العام 2020، ويشكل بناء المحطة خطوة لافتة في دفع جهود المقر الرئيسي للحصول على شهادة LEED البلاتينية، عبر ضمان دعم المبنى بطاقة متجددة.

بدوره، قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»: يشكل مفهوم الاستدامة صميم أعمالنا، وعليه فإن تزويد مقرنا الجديد بالطاقة النظيفة بمثابة دليل على أهمية هذه الركيزة، وانطلاقاً من جهودنا الحثيثة الرامية لتولي الريادة في هذا المجال، سيجسد مقرنا الجديد التميز التشغيلي في الاستدامة والتكنولوجيا، كما سيسهم استخدامنا للطاقة الشمسية أيضاً في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى زيادة تمثيل الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة في الدولة من 25% إلى 50% بحلول العام 2050، علاوة على تقليل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%.