البواردي يترأس وفد الدولة بمنتدى شيانغ شان في بكين

المصدر: بكين - وام

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الدولة المشارك في منتدى شيانغ شان التاسع في بكين.

وناقشت جلسات هذا العام من منتدى شيانغ شان عدة محاور رئيسة ومنها إدارة المخاطر الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ، والابتكار في المفاهيم الأمنية، والأمن البحري، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والتطورات الأمنية في الشرق الأوسط، كما ناقشت محاور أخرى كالابتكار العلمي والتكنولوجي، والذكاء الاصطناعي وحروب المستقبل، والأمن المشترك، والنظام الدولي للحد من التسلح والأمن العالمي.

إلى جانب ذلك بحث معالي البواردي خلال لقائه وي فنغ خه مستشار الدولة وزير الدفاع الصيني، علاقات التعاون المشترك والصداقة القائمة بين الإمارات والصين.