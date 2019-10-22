سعيد الطاير: ترشيد استهلاك الموارد أصبح ثقافة مجتمعية

المصدر: دبي - البيان

أكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة «اليوم العالمي للطاقة 2019» أنه منذ اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمبادرة «اليوم العالمي للطاقة» مع أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، من خلال إعلان دبي في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2012، لعبت رؤية سموه الاستشرافية دوراً جوهرياً في تشجيع التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية لإطلاق مبادرات ومشاريع لتعزيز وعي أفراد المجتمع كافة بأهمية اتباع عادات وسلوكيات ترشيدية، بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويسهم في خفض البصمة الكربونية لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول 2030.

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع العديد من الشركاء المبادرات والبرامج لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الموارد ليصبح ثقافة مجتمعية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه. وأسهمت هذه المبادرات في جعل دبي نموذجاً يُحتذى في مجال الطاقة النظيفة والمتجــددة والاستدامة والاقتصاد الأخضر.