إنجاز أعمال تجميلية وتطويرية لدواري الشهامة القديمة والجديدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مركز البلدية الفرعي في الشهامة، تجميل الدوارين الرابطين بين الشهامة القديمة والجديدة بنسبة 100%، كما انتهت البلدية أيضاً من تنفيذ أعمال تجميلية جديدة في مناطق متفرقة ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة، من بينها إعادة تأهيل ممرات حديقة الشهامة رقم (1)، وإعادة تأهيل ممرات حديقة الشهامة رقم (2)، وذلك بهدف إضفاء لمسة جمالية عليها وإدخال السعادة على مرتاديها ومستخدمي الطرق في تلك المناطق.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي، حالياً، ضمن خطة الأعمال التطويرية للعام 2019، على تنفيذ العديد من الأعمال التجميلية والتطويرية ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة.

وتقوم بلدية مدينة أبوظبي حالياً بتجميل الجزيرة الوسطية والدوار المقابل للسوق الأخضر في منطقة الشهامة القديمة لتتماشى مع تجميل الدوارين الرابطين بين الشهامة القديمة والجديدة، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال مع نهاية أكتوبر 2019.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي، أيضاً، على تجميل دوار الرحبة مقابل مركز الشرطة، والذي من المتوقع الانتهاء من أعماله مع نهاية أكتوبر 2019، كما تعمل على تنفيذ مضمار للجري حول سور حديقة الرحبة، حيث يتوقع الانتهاء من أعماله مع نهاية نوفمبر 2019، بالإضافة إلى أنه يجري حالياً إعداد مقترح لتنفيذ مضمار للجري حول سور حديقة الباهية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله مع نهاية ديسمبر 2019. إلى ذلك، تعمل بلدية مدينة أبوظبي على التجهيز لمنطقة عربات الطعام المتنقلة المجاورة لمركز بلدية الشهامة والممشى المحيط بها، وكذلك تنفيذ ممرات مشاة رياضية في أماكن متفرقة بنطاق مركز بلدية الشهامة وعددها (6) ممرات مشاة بمناطق (الصدر 1، الصدر 2، الصدر 3، الرحبة 1، الرحبة 2، الشهامة الجديدة).