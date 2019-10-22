خالد بن زايد يشيد بدعم القيادة لمؤسسة زايد العليا

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استقبال سموه أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة من فئة الإعاقة الذهنية، الذين تم توظيفهم في عدد من المؤسسات والشركات الوطنية ضمن جهود المؤسسة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع ليشاركوا في مسيرة التطور والتنمية على أرض الدولة.

وثمّن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في هذا الإطار، الدعم الكبير الذي تحظى به مؤسسة زايد العليا وأصحاب الهمم من قبل قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بجانب المساندة اللامحدودة لمراكز المؤسسة وبرامجها ومشاريعها الإنشائية وخططها الاستراتيجية وأصحاب الهمم المشمولين برعايتها، والحرص على توفير أوجه الدعم كافة لهم، الأمر الذي أسهم في تحقيق المؤسسة لقفزات ونجاحات نوعية متميزة في مسيرتها.

وقال سموه، إن مؤسسة زايد العليا تؤمن بأهمية تمكين الأفراد من أصحاب الهمم في المجتمع المحلي، وتشدد على مساندتهم وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي اللازم لهم لتحقيق الاستدامة، كما تحرص على توفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم في الحصول على وظيفة أو مهنة مناسبة لميولهم وقدراتهم مستقبلاً.

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