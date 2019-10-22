«طرق دبي»: تقنية ذكية تفحص إطارات الحافلات بـ20 ثانية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق المواصلات في دبي عن إطلاقها لمبادرة ذكية لفحص إطارات الحافلات «DOR»، والتحقق من صلاحيتها خلال 20 ثانية فقط، بهدف تعزيز أمن وسلامة الحافلات على الطرق ورفع مستوى الأداء وتحسين الجودة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة في مجال صيانة الحافلات.

وقال عبد الله المازمي، مدير إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن تطوير وتحديث أساليب العمل المتعلقة بفحص وصيانة الحافلات يأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة اهتمام حكومة دبي الرشيدة في استخدام الأساليب المبتكرة في شتى مجالات العمل. وأضاف: إن استخدام هذا النظام الذكي في عملية فحص وتقييم حالة الإطارات سيساهم في تقليل إلغاء الرحلات بسبب أعطال الحافلات على الطريق، وتعزيز مدى سلامة الحافلات على الطرق.

وأوضح المازمي، أنه يتم قيادة الحافلة مزودة بالجهاز الذكي الذي يسمح لأجهزة الاستشعار بقياس ضغط الهواء وعمق النقشة لجميع إطارات الحافلة، ومن خلال تحليل هذه البيانات عبر خوارزميات متخصصة يتم إنشاء تقرير شامل يوفر المعلومات المطلوبة المتعلقة بصلاحية الإطارات وإرساله عبر البريد الإلكتروني، وأن الجهاز يتحقق من صلاحية الإطارات خلال 20 ثانية فقط.

حيث تظهر على الشاشة أمام السائق «وجه أخضر مبتسم»، مما يعني صلاحية الحافلة للخروج لرحلتها، وفي حال العكس يظهر «وجه أحمر حزين» ليوجه بضرورة صيانة الإطارات، مشيراً إلى أنه تم تركيب الجهاز في محطة جبل علي، حيث لوحظ انخفاض أعطال الحافلات على الطريق بمعدل 58% من شهر مايو إلى نهاية يوليو الماضيين مقارنة بنفس الفترة العام الماضي 2018 .