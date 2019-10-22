874 طالباً مواطناً أنجزوا تدريبهم في منشآت «صحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجز 874 طالباً مواطناً تدريبهم في منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» خلال العام الجاري 2019، من طلبة العلوم الصحية، والطلبة المستمرين لاستكمال متطلبات التخرج، وطلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين تدربوا في منشآت شركة «صحة».

وقد تلقى الطلاب الإماراتيون تدريبهم في المستشفيات التابعة لشركة «صحة» البالغ عددها 13 مستشفى، وفي العيادات العلاجية الخارجية في كل من أبوظبي والعين والظفرة، على أيدي الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في منشآت صحة الذين يتمتعون بالخبرات الكبيرة والمؤهلات العالمية العالية.

وأكد وليد الزعابي، مدير التعليم والتطوير في «صحة»، حرص الشركة على إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات للتدريب في منشآتها، في إطار استراتيجيتها لدعم الكوادر الوطنية، وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين الذين يتطلعون إلى إطلاق مسيرتهم المهنية في القطاع الصحي.

وقال: «إن برامج التدريب توفر للمشاركين فرصة التعرف إلى العمل في مجال الرعاية الصحية عن كثب، وتتيح للمتدرب فرصة التعرف إلى بيئة العمل في المجال الإداري والتطبيق العملي في مختلف المستشفيات واكتساب مهارات مختلفة، بهدف الإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وضمان استدامته».

تأهيل

وأضاف أن شركة «صحة» تقوم بتأهيل وتطوير وتدريب الإماراتيين في جميع التخصصات، بهدف الإسهام في رفع نسب التوطين، وكذلك تدريب الكوادر المواطنة وتأهيلها لشغل مناصب قيادية وتخصصية في مختلف التخصصات الطبية والصحية والإدارية.

تدريب

أوضح وليد الزعابي أن «صحة» تتيح التدريب الصيفي للطلبة الإداريين وطلبة العلوم الصحية سنوياً، والتدريب العملي لجميع خريجي العلوم الصحية، وتدريب الطلبة المستمرين (التطوع الإداري والتطوع الطبي) على مدار العام.