محاكم رأس الخيمة تدشن خدمة الدفع السريع الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - وام

دشنت دائرة محاكم رأس الخيمة الخدمة الإلكترونية لـ«الدفع السريع لتسديد عدة معاملات في آن واحد»، وتتيح الخدمة إمكانية دفع الرسوم لأكثر من معاملة في وقت واحد لكل خدمات المحاكم، سواء كانت لتسجيل الدعاوى أو الطلبات أو رسوم المعاملات الأخرى.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن الخدمة الجديدة، التي أطلقتها دائرة المحاكم، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، تأتي ضمن حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الإلكتروني والرقمي التي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين إلى الخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود، ومن خلال عدة قنوات إلكترونية وذكية.

وأضاف أن خدمة الدفع السريع متاحة للأفراد والمحامين والمؤسسات والبنوك والشركات المشتركين حالياً في خدمات المحاكم الإلكترونية.