وزارة تنمية المجتمع تُصدر دليل خدمات الأسرة في برنامج الإمارات للتدخل المبكر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة تنمية المجتمع "دليل رحلة الأسرة في برنامج الإمارات للتدخل المبكر"، والذي يتضمن خطوات رحلة المتعامل للحصول على خدمات التدخل المبكر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، في مراكز أصحاب الهمم وأقسام التدخل المبكر التابعة للوزارة .

وفي هذا السياق؛ قال ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية ، إن الهدف من الدليل المتوفر في الموقع الإلكتروني للوزارة www.mocd.gov.ae، هو تبسيط إجراءات المتعاملين من أولياء أمور الأطفال أصحاب الهمم والمتأخرين نمائياً، للوصول إلى الخدمات اللازمة لهم ولأطفالهم بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد، حيث يوضّح الدليل بطريقة سلسة ومبسّطة إجراءات الحصول على الخدمات خطوة بخطوة، مع تفصيل المتطلبات اللازمة في كل مرحلة من مراحل خدمات التدخل المبكر، الأمر الذي يجعل من السهولة بالإمكان على أولياء الأمور التصور المسبق للخدمات المستقبلية اللازمة والمتوقعة لأطفالهم، خلال السنوات الست الأولى من العمر، مع إدراك أدوارهم خلال رحلة التدخل المبكر.

وبيّن أن الدليل يُقسّم محطات تلقّي خدمات التدخل المبكر إلى 7 محطات رئيسية، تبدأ بالتحويل إلى برنامج التدخل المبكر والذي تم عبر التطبيق الذكي (نمو) أو عن طريق الأسر أو المراكز الطبية، ثم المحطة الثانية تعيين منسقة خدمات للأسرة، والتي بدورها تقوم بتوعية الوالدين حول برنامج التدخل المبكر وأهميته وأدوارهم فيه. وتتمحور المحطة الثالثة من الدليل حول تقييم الأطفال من قبل فريق متعدد التخصصات، وتحديد مواطن القوة والنقاط التي تحتاج لمتابعة لدى كل طفل، ووضع التوصيات الكفيلة ببناء خطته العلاجية. أما المحطة الرابعة فتشمل صياغة الخطط الفردية لكل أسرة أو لكل طفل مستفيد من برنامج التدخل المبكر، يليها المحطة الخامسة المرتبطة بآلية تقديم الخدمات اللازمة لكل طفل تبعاً لاحتياجاته وكذلك لأفراد الأسرة أيضاً، بما فيها تدريب الوالدين وتمكينهم من تطوير مهارات أبنائهم في المنزل والبيئات الطبيعية الأخرى.

أما المحطة السادسة من "دليل رحلة الأسرة في برنامج الإمارات للتدخل المبكر"، وُجدت للتأكد من تحقيق الخطط لأهدافها، وشرح إعادة تقييم الخطط ووضع أهداف علاجية وتربوية جديدة بما يتناسب مع التطورات النمائية الجديدة التي تحدث مع الطفل، أما المحطة السابعة والأخيرة التي يشرحها الدليل للأسر وأولياء أمور الأطفال، فهي مرحلة انتقال الأطفال إلى بيئات الدمج أو إلى مراكز أصحاب الهمم عبر خطط الانتقال التي يتعاون خلالها الفريق العامل مع الأسرة من أجل تحقيق مخرجات التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة.

وقد احتوى الدليل في بداياته على مقدمة تمهيدية للمتعاملين، هدفها التعريف بالتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة وأهميته للأسرة والطفل، وأنواع الحالات التي يستهدفها التدخل المبكر وأرقام التواصل مع مراكز وأقسام التدخل المنتشرة في الدولة، إضافة إلى تعريف المتعاملين بحقوقهم وواجباتهم أثناء تلقيهم لخدمات التدخل المبكر.