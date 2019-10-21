إطلاق مسابقة إبداعية لتنمية السياحة في جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة -البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن إطلاق مسابقة مميزة تتمحور حول ابتكار مفهوم منتج سياحي جديد في إمارة رأس الخيمة، ودعت الهيئة المشاركين من مختلف المؤسسات والمنظمات من كافة أنحاء الدولة إلى تقديم تصاميمهم الإبداعية للوجهة الاستثنائية المقبلة لسياحة المغامرات على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة كما وسيحصل التصميم الفائز على جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم.

وتستقبل المسابقة المشاركين من المؤسسات والمنظمات المختلفة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة من إمارة رأس الخيمة، وباختيارها لجبل جيس، توفر هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للمؤسسات والمنظمات المشاركة نطاقاً حراً للتصميم حيث تقبل اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي وأية أنماط أخرى من التمثيل الجرافيكي للتعبير عن رؤاهم.



وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تشتهر إمارة رأس الخيمة بمكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة، ويعود الفضل في ذلك إلى الاستثمارات المتواصلة في تطوير وجهات المغامرات الخارجية التي تستفيد من الطبيعة الغنية في جبل جيس، ومن هذا المنطلق، ينبغي للأفكار المقترحة أن تسلّط الضوء على المشهد البيئي المتنوع في الإمارة مثل أشجار المنغروف والصحراء ذات الرمال الحمراء والإطلالات الخلابة لسلسلة جبال الحجر الساحرة.



وأكد فيليبس، نظراً لمكانة جبل جيس كأحد أهم المعالم في الإمارة، يجب أن تساهم التصاميم المقترحة في تعزيز جاذبيته السياحية وتسليط الضوء على العناصر الثقافية والتراثية المحلية حوله، ونظراً للدور المهم الذي تلعبه التقنيات الرقمية للترويج السياحي، ينبغي للمقترحات المشاركة أن تلهم الزوار مشاركة تجاربهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها إمارة رأس الخيمة للانتقال إلى أنشطة أكثر مراعاة وصديقة للبيئة، ينبغي للمفهوم أن يكون مستداماً بطبيعته.



وأضاف: يمثل جبل جيس وجهة مثالية نظراً لشعبيته الواسعة واحتضانه للعديد من أبرز وجهات سياحة المغامرات في دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها "جبل جيس فلايت: أطول مسار إنزلاقي في العالم"؛ و"جبل جيس فيا فيراتا (للتسلق المحمي)"؛ و"منتزه منصة المشاهدة في جبل جيس" و"جولة المسار الإنزلاقي في جبل جيس" التي تم افتتاحها مؤخراً، ولهذا، يجب على التصاميم الإبداعية المقدمة ألا تقتصر على العناصر الفريدة، بل أن تسهم أيضاً في إثراء الجاذبية التي يتمتع بها جبل جيس في عالم سياحة المغامرات.