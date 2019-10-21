«سنة لننطلق» تضيء كورنيش القواسم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أضاءت احتفالات وفعاليات «سنة لننطلق» إلى إكسبو 2020 دبي منطقة كورنيش القواسم في رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين الذين وضعوا بصمتهم على لوحة التسجيل مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث، حيث وجهت العائلات الشكر لمدينة دبي، وإحساسها بالفخر باستقبال أول دولة عربية للحدث الأبرز في العالم.

وأكد الحضور ثقتهم بقدرة مدينة دبي على تنظيم إكسبو 2020، ليكون الأكثر نجاحاً وإبهاراً في تاريخ المعرض، تأكيداً لنجاح رؤية حكومة الإمارات وتحويلها تلك الرؤى إلى واقع تتم ترجمته إلى حدث يفخر به الجميع في الدولة والمنطقة العربية، حيث سيشهد العالم من خلال هذا الحدث العالمي ما وصلت إليه الإمارات من إنجازات في مختلف المجالات، وهذا شرف لكل مواطن ومقيم يعيش على أرضها، وكلنا فخورون بهذا الإنجاز الذي بدأ بتحدي واليوم يتحقق على أرض الواقع.

وأشارت العائلات المشاركة في الفعالية إلى أن مشاركتهم تأتي انطلاقاً من دورهم المجتمعي ورداً لجميل الدولة وقيادتها الرشيدة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية داخل البيت الإماراتي كأسرة واحدة يعيشون ويعملون في تناغم تام لا تراه في دولة أخرى بالعالم، مؤكدين أن المشاركة تأتي بهدف دعم إكسبو 2020 والترويج له عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي كسفراء للحدث الأبرز بكل فخر.

وشهدت منطقة الاحتفالات في كورنيش القواسم مجموعة من الفعاليات التي استقطبت العائلات وأطفالهم، حيث تفاعل الحضور مع بدء العد التنازلي والألعاب النارية والفقرات الاستعراضية الغنائية والموسيقية التي قدمتها فرقة نوتيلا رايوت، وسولجير ذا ارتيست، وعازف القانون أحمد جارور، والفنان الفلسطيني الأميركي ياز ماخ، والفنان الإماراتي محمد الملا، إضافة إلى المشاركة الخاصة من الأطفال للتلوين والرسم على الوجه والتقاط الصور التذكارية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لإكسبو 2020.