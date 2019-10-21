قلعة الفجيرة تحتفي بالمناسبة ببرامج ثقافية وفنية متنوعة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت فعاليات احتفالات إكسبو 2020 في قلعة الفجيرة حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف الجنسيات، تخللتها باقة مميزة من الأنشطة التراثية والترفيهية المشوقة والجاذبة، إلى جانب تقديم العديد من العروض الفنية والأهازيج التراثية والشعبية، بمشاركة فرقة فرسان الإمارات الحربية، حيث تعالت أصداء الآلات الموسيقية، وسط مشاعر من الفرح والبهجة غطّت وجوه الزوار.

كرم وحفاوة أهل الإمارات باستقبال ضيوف إكسبو 2020 بترحيب حار، وتقديم القهوة العربية الأصيلة لهم ممزوجة بمشاعر الحب والود، ونظرات انبهار وأحاسيس من الفخر لحظة الاحتفاء بحدث مهم بات وشيكاً، لتكون قلعة الفجيرة شاهداً على إطلاق العد التنازلي لعام واحد على الفعالية الأبرز على مستوى العالم، لتشهد الاحتفالية خيارات واسعة، عبر مجموعة من العروض التي جاءت تباعاً خلال ساعات المساء، حيث تفاعل الجمهور وتغنى مع كلمات وموسيقى المغنية وكاتبة الأغاني السورية غالية، واستمتعوا بمشاركة مغني الروك الإماراتي بافوري، والفنان الهندي أمان شريف، وفنان الجداريات سيجين جوبيناثان.

وأوضح نائب مدير بلدية الفجيرة عبد الله الحنطوبي أن الاحتفالية على مستوى الدولة تعبّر عن سعادة بحدث مهم في الإمارات، ومشاركة تعكس مشاعر اعتزاز باستضافة الدولة لهذا الحدث الذي يعزز مكانتها الاقتصادية ومكانتها الحضارية بين دول العالم، موضحاً أن الجميع يترقب هذا اليوم المميز، وتوقعات بأن الإمارات ستنجح كالعادة في تنظيم نسخة استثنائية لمعرض إكسبو الدولي، ليكون محط إعجاب وانبهار للعالم.

واستقطب الاحتفال جماهير من مختلف الأعمار، شاركوا فرحتهم بالحدث الأروع في العالم إكسبو 2020 في أجواء مفعمة بالترفيه والمرح، واصفين الاحتفال بأنه انطلاقة تعكس إنجازات الإمارات وتميزها طوال مسيرتها الحافلة التي سجلت فيها صعوداً إلى الأعلى لامست فيه الثريا.