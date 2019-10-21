حافلات جديدة تعزز أسطول النقل العام في عجمان

المصدر: عجمـان - وام

دشّن المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، حافلات النقل العام الجديدة في الإمارة، بما يلبي احتياجات الجمهور مستخدمي المواصلات العامة ويتوافق مع متطلبات الخدمة في الإمارة.

وقال مدير عام المؤسسة إنه روعي في الحافلات الجديدة أن تكون من الفئة المصنعة بأحدث المواصفات الفنية والمقاييس العالمية التي تخدم جميع فئات المجتمع.

حضر التدشين أحمد إبراهيم الغملاسي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصلات العامة وإسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات.

وأشار ابن عمير إلى خطة إضافية تتضمن تشغيل حافلات ذات مميزات عالية في الإمارة تخدم فئات المجتمع كافة وتسهل عملية النقل، موضحا أهم المميزات التي تخدم كبار السن وأصحاب الهمم، وذلك ضمن إطار الخطة الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها المؤسسة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعية في إمارة عجمان.