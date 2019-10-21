«دبي الطبية» ترخص طبيب التجميل العام الأول من نوعه في المنطقة الحرة

المصدر: دبي - البيان

أعلن القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية عن تقديمه لأول مرة ترخيص مسمى طبيب التجميل العام، وذلك بهدف تعزيز سلامة المرضى وتنظيم عمل الأطباء الممارسين الراغبين بتقديم خدمات التجميل، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية التخصصية في مدينة دبي الطبية (المنطقة الحرة).

وتنص اللائحة الجديدة على إمكانية تقدّم الأطباء العامين لترخيص مهنة طبيب التجميل العام عن الإجراءات الطبية التجميلية التي لا تتطلب عملاً جراحياً، بشرط الحصول على التدريب من المراكز والمعاهد المعتمدة واستيفاء شروط الخبرات اللازمة.

وتشمل الإجراءات التي يسمح بها القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، العلاجات غير الجراحية وهي على سبيل المثال لا الحصر: إزالة الشعر والعلاج بالليزر، والحقن التجميلية مثل: البوتوكس، والحشوات الجلدية، والتقشير الكيميائي، ونحت الجسم، وعلاجات تجديد البشرة والندوب وغيرها، حيث كانت هذه العلاجات في السابق تقدم حصراً من قبل جرّاحي التجميل وأطباء الجلد، والأطباء العامين تحت إشرافهم.

من جهته قال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يندرج المسمى الجديد ضمن قائمة التخصصات التي تستحدثها الذراع التنظيمية لسلطة مدينة دبي الطبية، والتي تفسح المجال للأطباء العامين الراغبين بتقديم خدمات تجميلية متخصصة في المنطقة الحرة لممارسة هذا النوع من الخدمات، ما من شأنه تقديم خدمات طبية غير جراحية ومتنوعة، كانت في السابق حكراً على الأطباء التجميليين وأطباء الجلد، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة المرضى بالدرجة الأولى .

وفي سلطة مدينة دبي الطبية دائماً ما نسعى إلى تسخير كل الإمكانات لخدمة المرضى في المنطقة الحرة، وذلك بفضل نظام الحوكمة الذكي والمرن الذي يتمتع به القطاع التنظيمي».

وللحصول على المسمى الجديد، يتيح القطاع التنظيمي للطبيب المتقدم خيارين هما: أن يكون حاصلاً على ترخيص طبيب عام من مدينة دبي الطبية، وشهادة معتمدة تثبت إتمام الطبيب برنامجاً تدريبياً في مجال الطب التجميلي، بالإضافة إلى اجتيازه الامتحان الخاص بالترخيص، وإتمامه 3 سنوات خبرة تحت إشراف طبيب التجميل أو الجلد، وإنهائه أكثر من 200 حالة علاجية، أو أن يكون طبيباً من خارج مدينة دبي الطبية حاصلاً على درجة علمية في الطب لمدة 5 سنوات متواصلة كحد أدنى إلى جانب إنهائه سنة الامتياز، ومن ثم حصوله على شهادة تدريب تثبت إتمامه لبرنامج تدريبي معتمد في مجال الطب التجميلي.