اختتام دورة القناصة في شرطة دبي بمشاركة العنصر النسائي

المصدر: دبي - البيان

اختُتمت فعاليات تخريج دورة القناصة بشرطة دبي، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، والعقيد عبيد مبارك بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، وعدد من الضباط والمشاركين في الدورة.

مشاركة

وأعرب اللواء الغيثي عن فخره وسعادته بمشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى في دورة القناصة التي تم تنظيمها في المدينة التدريبية بالروية بدبي، مشيداً بكفاءتهن وقدرتهن على خوض كل المجالات بتميز واقتدار.

وأضاف: «أن شرطة دبي حريصة على عقد الدورات التخصصية بمختلف المجالات، بما يرفع من كفاءة رجل الأمن ليقوم بواجبه على أكمل وجه، ويكون قادراً على مواجهة التحديات الأمنية والظروف المفاجئة»، مشيداً بعروض الرماية التي قدمها المنتسبون في حفل التخرج، داعياً إياهم إلى التدريب المستمر للمحافظة على المستوى المحقق.

محاور

من جانبه، قال العقيد عبيد بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، إن الدورة التي تم تنظيمها احتوت على عدة محاور مهمة بالنسبة إلى القناص، إذ تعلّم المنتسبون العديد من المهارات.

وفي الختام، قام اللواء الغيثي، يرافقه العقيد بن يعروف، بتوزيع الشهادات على الخريجين.