وزير العدل يتفقد خدمات محكمة ونيابة كلباء ومصفوت

المصدر: أبوظبي - وام

واصل معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، زياراته التفقدية للمحاكم والنيابات، بتفقد سير العمل في محكمتي كلباء ومصفوت، حيث التقى رؤساء المحكمة وقضاتها وموظفيها وجمهور المراجعين، وزار عدداً من الإدارات والأقسام الخاصة بتقديم الخدمات للمتعاملين، واطلع على إجراءات سير الدعاوى.

وأكد معاليه أهمية تميز الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين وجودة مستويات العمل، لتكون معبّرة عن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وما وصلت إليه بيئة العمل المتميزة في ساحات القضاء والإدارات التابعة لوزارة العدل.

ورافق معاليه، خلال زياراته التفقدية، المستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وجاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي.