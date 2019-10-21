شرطة رأس الخيمة تقدّم 2123 تقريراً معلوماتياً لحماية المجتمع

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لـ «البيان» عن جهود وإنجازات الإدارة خلال الأشهر التسعة الماضية من بداية شهر يناير وحتى شهر سبتمبر لعام 2019، حيث تمثلت في إعداد فرع الدوريات المجتمعية نحو 2123 تقريراً معلوماتياً من خلال الجولات الميدانية اليومية للدوريات لمعرفة المشاكل التي يواجهها أفراد المجتمع وتقديمها للجهات المعنية لمباشرة النظر فيها ووضع الحلول لها.

وأضاف: تم التعامل مع نحو 522 مشكلة، وزيارة نحو أكثر عن 55 مدرسة ومؤسسة حكومية وخاصة، وتنفيذ نحو 18 حملة توعوية استفاد منها نحو 24109، وبلغت عدد النشرات التوعوية نحو 20 نشرة استفاد منها نحو 13600، وتنظيم 31 محاضرة وورش عمل لمنتسبي الوزارة استفاد منها نحو 4024 منتسباً، بينما استفاد نحو 19455 من الجمهور الخارجي من ما يتم تنفيذه من محاضرات وورش عمل وزيارات عبر فرعها توعية المجتمع، وتنفيذ 180 زيارة لمختلف المجالس المحلية و13 زيارة للجاليات.

وأشار إلى أن إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عقدت 6 اجتماعات مع الشركاء والخروج بعدد 5 توصيات في سبيل تعزيز إسعاد المجتمع والاندماج معهم والتعرف على احتياجاتهم عبر فرعها الشراكات والاتصال المجتمعي، وتحرص الإدارة عبر فرعيها وهما فرع العلاقات المجتمعية وفرع البرامج المجتمعية على المشاركة في الأنشطة والفعاليات الاجتماعية بالتنسيق مع الأفرع الجغرافية، كما يقوم بتنفيذ أنشطة بما ينسجم ومعايير قياس الأداء المؤسسي، وتم المشاركة في نحو 128 فعالية ونشاطاً استفاد منها نحو 92276 مستفيداً، و25 مناسبة عالمية.

رصد

وقال العقيد السلحدي : يرتكز عمل الإدارة في رصد الظواهر السلبية وحلها بالسرعة المطلوبة مع الجهات المعنية والمساهمة بشكل إيجابي في تقديم التوعية اللازمة لحماية المجتمع، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة والمستمرة في كافة المناسبات والمحافل الوطنية والمجتمعية والإنسانية لتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المجتمع وإبراز دور الإدارة المجتمعي والتعريف بمهامها وواجباتها وتعزيز وجودها الميداني، كذلك تنظيم وإعداد مختلف البرامج والمحاضرات وورش العمل والمعارض لعكس هوية شرطة رأس الخيمة كمؤسسة شرطية خدمية من الدرجة الأولى لنيل رضا المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم.

تطوير الخدمات

أكد العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي أن الإدارة في إطار خطتها الاستراتيجية تقوم دائماً بعملية تطوير لخدماتها التي تقدمها لجمهور المتعاملين من خلال استحداثها للخطط في تقديم أفضل الخدمات بطرق حديثة ومبتكرة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وتعزيز الأمن والأمان، فضلاً عن تعزيز رضا المتعاملين نحو الخدمات المقدمة بكل جودة وكفاءة وشفافية.