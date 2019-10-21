3287 مستفيداً من خدمة الحجز الذكي للمركبات في 4 أشهر بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد نحو 3287 متعاملاً من خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها بدلاً من حجزها في ساحة الحجز، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق الخدمة الذكية لحجز المركبات، في إطار جهود شرطة أبوظبي المبذولة في سبيل الارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات.

وتوفر شرطة أبوظبي خدمة الحجز الذكي للمركبات في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات بمدينة أبوظبي، والمناطق الخارجية ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، مقابل 15 درهماً عن كل يوم حجز.

كما فعّلت شرطة أبوظبي مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، ومنها الخدمة المميزة، وهي عبارة عن طلب توصيل الخدمة وتركيب النظام في الموقع الذي يختاره المتعامل بأي مكان في الإمارة أو بالإمارات الأخرى.

تحويل

وسيتمكن المتعاملون حالياً من طلب تحويل المركبات المحجوزة في ساحة الحجز إلى الحجز الذكي لاستكمال المدة المتبقية من الحجز.

ويجري العمل على التحول الرقمي لجميع طلبات الخدمة الذكية من خلال منصات التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.