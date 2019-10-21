«مركز جينات الجليلة للأطفال» يحصل على «الكاب»

المصدر: دبي - البيان

حصل مركز التميّز لعلم الجينات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال على شهادة «الكاب» للجودة المعتمدة من الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض التي تُمنح عادةً للمختبرات التي تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة والدقة والاتساق في أنحاء العالم كافة.

ويعد مركز التميّز لعلم الجينات في الجليلة للأطفال المركز الوحيد من نوعه الذي يعنى باختبارات التسلسل الجيني للأطفال في الإمارات والمنطقة، مع التركيز على فحوص الاضطرابات الجينية عند الأطفال.

وكان فريق من الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض قد زار المركز أخيراً، وأجرى تدقيقاً شاملاً على الإجراءات والسياسات المتبعة والأجهزة والمعدات التقنية التي يضمها المركز، إضافة إلى مؤهلات الفريق الطبي.

إنجاز

وقال الدكتور عبد الله الخياط، المدير التنفيذي للجليلة للأطفال: «نحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز، لقد عملنا جاهدين لنضمن أن يعتمد مركز علوم الجينات في المستشفى أعلى المقاييس العالمية، ويكون على قدم المساواة مع خدمات الاختبارات الجينية المتاحة عالمياً، وهذا يعني أن عدداً كبيراً من العينات، التي يتم إرسالها حالياً من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المختبرات خارج الدولة، يمكن اختبارها الآن في مركز التميّز لعلم الجينات في الجليلة للأطفال بمدة زمنية قصيرة تصل إلى 48 ساعة فقط في بعض الحالات، وهو ما سيوفر على الدولة والمرضى الكثير من الوقت والتكاليف».

أفضل المعايير

قال هاني ألفي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض: «لقد عملت الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض على مدى الـ70 عاماً الماضية مع كل شركائها على الارتقاء بمستوى علم الأمراض والمختبرات الطبية لما فيه مصلحة المرضى والأطباء وعامة الناس، ويسرنا أن ينضم مخبر الجينات في الجليلة للأطفال إلى عائلتنا الكبيرة، وذلك بعد أن أتم فريقنا من المفتشين إجراءاته كافة، بحيث نستطيع التأكيد بكل ثقة أن جودة الخدمات التي يوفرها المختبر تحقق أفضل المعايير العالمية، وستسهم بدون شك في تحسين مستوى الرعاية الصحية للأطفال في المنطقة».