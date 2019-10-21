انطلاق حملة الماء لصحة الكلى في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

للعام السادس على التوالي، تنظم جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملة الماء لصحة الكلى، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية شرب الماء في المحافظة على صحة الكلى. وانطلقت فعاليات الحملة، مساء أول من أمس، في جزيرة العلم بالشارقة، بمشاركة بلدية الشارقة، وجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية ومستشفى الزهراء ومستشفى إن إم سي، إضافة لمجموعة من المتطوعين.

وشملت إجراء الفحوصات المجانية للمشاركين والحضور، ومجموعة من الورش التوعوية للكبار والأطفال لنشر الوعي الصحي حول مرض الكلى وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج منه، فضلاً عن أهمية الماء في الحفاظ على الكلى. وخصصت بلدية الشارقة مكاناً لأنشطة الأطفال شملت التلوين والرسم والكتابة، فضلاً عن مسابقة الجري التي نظمتها جمعية أصدقاء مرضى الكلى، من خلال القيام بثلاث دورات حول مضمار يبلغ طوله 650 متراً حول الجزيرة.