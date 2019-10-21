المجلس التنفيذي يخصص منطقتين استثماريتين في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (182) لسنة 2019، بشأن المنطقة الاستثمارية الحادية والعشرين بإمارة أبوظبي.

وقرر المجلس التنفيذي، اعتبار القسيمة رقم (1) حوض غنتوت - منطقة الجرف حزام الغابات بإمارة أبوظبي، من المناطق الاستثمارية، وذلك طبقاً للحدود الموضحة، على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره (3 سبتمبر 2019)، ويرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبوظبي التنفيذي، عبر البريد الإلكتروني.

كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (191) لسنة 2019، بشأن المنطقة الاستثمارية الـ 22 بإمارة أبوظبي، حيث قرر: تعتبر قطعة الأرض رقم (200) في حوض شيباك بمنطقة الفقع في منطقة العين، من المناطق الاستثمارية، وذلك طبقاً للحدود الموضحة، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره (15 سبتمبر 2019)، وأن يرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبوظبي التنفيذي، عبر البريد الإلكتروني.