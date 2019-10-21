«الهير السكني» يترجم تطلعات القيادة بتوفير حياة كريمة للمواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مسؤولان في هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، أن مشروع الهير الذي دشّنه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمدينة العين أول أمس والمكون من 300 فيلا سكنية للمواطنين على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بتكلفة بلغت 687 مليون درهم، يترجم تطلعات القيادة الرشيدة الخاصة بتوفير حياة كريمة ومستقبل أسري يميزه الاستقرار لمواطني إمارة أبوظبي.

وأشار بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، إلى أن مشروع الهير يندرج ضمن مبادرة الحي الإماراتي التي تعتمد على معايير تتناسب مع الاحتياجات الأسرية كاحتوائها على أماكن عامة تشمل المتنزهات والمساحات المفتوحة والمرافق المجتمعية.

وأضاف أن هيئة أبوظبي للإسكان تحرص على العمل جنباً إلى جنب مع كافة شركائها بهدف ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة الخاصة بتوفير حياة كريمة ومستقبل أسري يميزه الاستقرار لمواطني إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً لخطة استراتيجية توفر للمواطنين المستفيدين من مكارم القيادة الرشيدة؛ بيئة سكنية تمنحهم الاستقرار والرفاه وتوفر لهم الخدمات بصورة تعزز الترابط المجتمعي، وترسخ مقوّمات الثقافة المحلية لدى الأجيال المستقبلية.

ويضم المشروع مسجدين الأول تبلغ مساحته 2700 متر مربع، والثاني 900 متر مربع، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها، إضافة إلى أعمال الطرق والبنية التحتية.

وتبلغ مساحة الأرض للوحدة السكنية في المشروع نحو 2,025 متراً مربعاً، ومساحة البناء للوحدة نحو 500 متر مربع، ويغلب على المشروع الطابع التراثي والحديث، حيث تتألف كل فيلا من مجلس للرجال، ومجلس للنساء، و3 صالات للطعام والمعيشة، و5 غرف نوم، ومطبخ ومخزن وغرفة غسيل ملابس وغرفة خادمة مع دورة مياه، وسكن سائق، وموقف يتسع لسيارتين.

ونفذت «مساندة» جميع أعمال البنية التحتية للمشروع من اتصالات وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار وأعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء وإنشاء شبكة كهرباء ومحطة غاز والتوصيل بالشبكات القائمة، كما تضمن المشروع إنشاء عدد من المرافق الخدمية، وغيرها.

حرص

وأكد المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»: أن الشركة تنفذ هذه المشاريع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير العيش الكريم للمواطنين، وتأمين الاستقرار الأسري لهم، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين بما يعزز من استقرار الفرد والمجتمع، ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية، إلى جانب تحقيق أهداف خطة أبوظبي في مجال التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتطرق الظاهري إلى أن إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة يشكل أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وذلك إدراكاً من القيادة الرشيدة للدولة بضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين مع التطورات.

وتابع "يأتي تنفيذ مشروع الهير السكني في إطار اهتمام حكومة أبوظبي وحرصها على تطوير منظومة كبيرة من المشاريع الإسكانية في مدينة العين بما يلبي احتياجات وطموحات المواطنين في الحصول على مساكن ومرافق خدمية حديثة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وإيمانها أن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي.