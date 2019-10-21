حاكم الشارقة يعتمد 389 وظيفة لحملة الثانوية والجامعيين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، 389 وظيفة لحملة الشهادة الثانوية والجامعيين.

وشملت الوظائف وفقاً لبرنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة تعيين 25 موظفاً في الحديقة الجيولوجية بمنطقة الفاية في المنطقة الوسطى و32 موظفاً بمركز الحياة الفطرية بمنطقة الذيد و32 أخرى بمركز القرم في كلباء و300 وظيفة لحملة الثانوية العامة فقط في مشروع حديقة سفاري الشارقة بالذيد.

كما أكد الخط المباشر أنه تم تعيين الدفعة الأولى والبالغ عددها 161 موظفاً وموظفة، كما تم مخاطبة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات التعيين خلال أسبوعين والتواصل مع كافة الموظفين الذين تم اعتماد وظائفهم ابتداء من اليوم، كما أنه سيتم تأهيل كافة المستهدفين عن طريق دائرة الموارد البشرية بالشارقة كل حسب المدينة أو المنطقة، على أن يبدأ البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد بحكومة الشارقة للدفعات الثانية والثالثة والرابعة اعتباراً من الثالث من نوفمبر ولغاية 28 نوفمبر المقبل وفقاً للخطوات التالية: التثقيف الإداري ويهدف إلى تعريف الموظفين بأنظمة الموارد البشرية بحكومة الشارقة وتأهيل الموظفين من خلال برامج علمية متخصصة، بهدف تنمية قدراتهم وإمكاناتهم، وتدريب عملي ميداني يهدف إلى تدريب الموظف للقيام بالمهام التي تم توظيفه من أجلها بالتنسيق مع جهة العمل، ويكون عبارة عن تجريب عملي ميداني على أداء العمل تحت إشراف وتوجيه من قبل دائرة الموارد البشرية وتعريف الموظف بالخدمات التي تقدمها جهة العمل.