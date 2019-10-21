الدولة تشارك بمنتدى مكافحة الاتجار بالبشر في البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت دولة الإمارات في اجتماعات المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، الذي دعت إليه مملكة البحرين وأقيم تحت رعاية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة.

وترأس يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وفد الدولة إلى اجتماعات المنتدى، الذي استمر لمدة يومين من 14 وحتى 16 أكتوبر الجاري، وشارك فيه ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من الدولة ومن دول عربية أخرى.

وأكد يعقوب الحوسني في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماعات، التزام دولة الإمارات في تعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تكثيف التعاون والتنسيق مع دول المصدر بشكل خاص ومع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بشكل عام.

كما أكد ضرورة تحديد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع هذه الجريمة في المنطقة؛ للعمل على سد تلك الفجوات من خلال تدريب العاملين على مكافحتها وتوعية المجتمع والفئات الأكثر عرضة للاتجار، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وأشار إلى ضرورة تبني مبادرات وتوصيات مشتركة بهدف تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لمواكبة التطورات والأساليب الإجرامية، وبالتالي الاستدامة في مكافحة هذا النوع من الاتجار الذي يمس بالكرامة الإنسانية.