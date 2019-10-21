«حكاية» تواكب احتفالات اليوم الوطني 48

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق النسخة السنوية الخامسة لفعالية «حكاية»، احتفالاً باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتزامن مع عام التسامح.

وستنطلق الفعالية تحت رعاية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، في 26 نوفمبر المقبل، في الساحة الشرقية بجامعة نيويورك أبوظبي، حيث ستسلط الضوء على عشرة شعراء ومغنين وموسيقيين محليين وعالميين مُقيمين في دولة الإمارات، ممن سيجتمعون للاحتفاء بقيم التسامح والتنوع الثقافي خلال أمسية من العروض الفنية المتميزة.

وقالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «يسرنا أن تنعقد «حكاية» هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث تجمع الفعالية المتميزة بين مجموعة من أبرز الشعراء والموسيقيين والمبدعين الواعدين للاحتفاء بروح الاتحاد، تزامناً مع اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وتم اختيار مجموعة الفنانين المُشاركين وفقاً لعملية تقييم فني تشاركية، أشرف عليها رواد الشعر والفنون والأدب والثقافة من شتى أنحاء الدولة، ومن ضمنهم بيل براغين، وديبورا وليام، وديباك أونيكريشنان، ودوريان بول رودجرز، ومحمد الهاشمي، وأثما نيرمالا ديوس.

مساعدة

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «ساعدنا هذا النهج على انتقاء مجموعةٍ من الفنانين الذين يتمتعون بأذواق مميزة وينحدرون من خلفيات ثقافية متنوعة، إذ يشارك في فعالية حكاية لهذا العام مجموعة من أبرز المواهب، حيث تضم اثنين من أشهر فناني موسيقى البوب والروك، وعدداً من مواهب جامعة نيويورك أبوظبي التي تشمل الطلاب والخريجين، بالإضافة إلى بروفيسور وموظف من الجامعة».

وأضاف براغين: «يشرفنا أن نستضيف هذه الفعالية التي ستسلط الضوء على عرض فرقة المالد الإماراتي التراثية».

قائمة

وتتضمن قائمة الفنانين والشعراء المُشاركين في النسخة الخامسة لفعالية «حكاية»: سالم شكري العطاس - شاعر (الإمارات)، وميثاء السويدي - شاعرة الكلمة المحكية (الإمارات)، ومحمد بافوري - مغني وعازف موسيقى روك (الإمارات)، وجوي بوي - مؤلفة روايات ونثر (فيتنام/‏‏ أستراليا) وتيشاني دوشي - شاعرة وروائية وراقصة حائزة على جوائز (الهند)، و«فافا» - مؤلفة ومغنية موسيقى البوب والسول والبلوز والجاز (الإمارات/‏‏ الهندوراس)، وحكيم كيميت - شاعر الكلمة المحكية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وبالجيت كومار - مغني (الهند)، وفرقة المالد - فرقة للفنون التراثية (الإمارات)، وزوي باترسون - شاعرة (كندا/‏‏ الإمارات)، وفاميكا سينها - شاعرة ومؤلفة نثر (بوتسوانا).

عروض

يعتبر مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي أحد أشهر مراكز الفنون، حيث يُقدم عروضاً وأعمالاً فنية لنخبة من الفنانين المحترفين والمتميّزين من شتّى أنحاء العالم، فضلاً عن مشاركات وأعمال من إبداع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسيّة والمجتمع الفني المحلي.