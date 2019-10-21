300 مشارك بالمؤتمر العالمي للريادة والابتكار والتميز في رأس الخيمة غداً

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

تستضيف إمارة رأس الخيمة، غداً، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز، والذي ينعقد على مدى يومين، في مركز رأس الخيمة للاحتفالات، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة الطيران المدني رأس الخيمة.

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن المؤتمر الذي ينعقد غداً في رأس الخيمة، يأتي بمشاركة 300 مشارك من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المؤتمر يناقش مسارين يتلاقيان معاً وهما مسار بناء جسور التسامح والقبول بين الثقافات، وهذا ما أكدته دولة الإمارات في استضافتها لقاء القمة بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف، أما المسار الثاني فهو بناء منظومة المستقبل بين الأصالة والحداثة والتعلم، وهذان المساران يشكلان ركائز استراتيجية في دولة الإمارات، حيث نحتفل بعام التسامح وفي ذات الوقت نستقبل بعد أشهر قليلة فعاليات شهر الابتكار.

وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر الريادة الخامس ضمن احتفالات الدولة بتحقيق الريادة في الفضاء والإنجاز الكبير الذي حققه رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وأضاف: تتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وكلمة الأسقف بول هارنر، كما سيتضمن تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الخليجية والعربية والعالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر فتح باب التسجيل المجاني لجميع المتقاعدين وأصحاب الهمم الراغبين في التسجيل بصفة شخصية، كما أننا وجهنا الدعوة لأعضاء هيئات التدريس والطلبة في الجامعات والكليات والمدارس الثانوية، ونرحب بمشاركة الجميع لأننا نهدف من خلال هذا المؤتمر لتسليط الضوء على الموضوعات المطروحة، وفي نفس الوقت فإن المؤتمر يمثل فرصة ممتازة لجميع المهتمين باللقاء بنخبة من الخبراء والمهنيين من مختلف القطاعات والدول.

وأضاف: تأتي النسخة الخامسة في رأس الخيمة من المؤتمر الذي انطلق في عام 2015 في دبي، ثم كانت النسخة الثانية في القاهرة عام 2016، بينما واصل المؤتمر انعقاده في دبي عامي 2017 و2018.