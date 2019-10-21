«التربية» تستعرض في الصين تجربة منصة «تعلم في الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة التربية والتعليم من خلال منصة «تعلم في الإمارات» بفعاليات الدورة العشرين من معرض الصين للتعليم 2019، وهو جزء من المؤتمر السنوي للتعليم الدولي، والذي عقد في مركز الصين الوطني للمؤتمرات ببكين، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.

وشارك في المنصة اثنان من أبرز مؤسسات التعليم العالي في الدولة: جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة، ليتعرف الزائرون والمشاركون على ما تحتضنه دولة الإمارات من قدرات متفوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وموقعها كإحدى أهم الوجهات للطلبة من جميع أنحاء العالم للدراسة في الإمارات لما توفره من عناصر تدعم العيش المتناغم بين مختلف الثقافات والشعوب.

وعلى هامش مشاركته في المعرض، قال الدكتور حسان عبيد المهيري، الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم: «وضعت القيادة الرشيدة التعليم إحدى الركائز الرئيسية في رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. وتعد دولة الإمارات اليوم وجهة جاذبة للشباب والطلبة من مختلف الجنسيات.

وتمثل معارض التعليم هذه، كمعرض الصين للتعليم، منصة مثالية لخلق فرصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية في قطاع التعليم بين الدول المشاركة. ونحن نهدف من خلال منصة «تعلم في الإمارات» وشركائنا من مؤسسات التعليم العالي إلى تقديم خبرتنا في مجال التعليم وتطوراته، ومساعدة الطلبة بالاطلاع على أهم تطوراته».