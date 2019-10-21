وفد أوزبكي يطلع على تجربة الحكومة الاتحادية في تنمية رأس المال البشري

المصدر: دبي - البيان

أطلعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفداً حكومياً رسمياً من جمهورية أوزبكستان، ممثلاً عن عدة جهات حكومية، زار الهيئة، أخيراً، على أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تتبناها دولة الإمارات وتطبقها في مجال تطوير العمل الحكومي، وتنمية وتمكين رأس مالها البشري.

وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وعائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، وليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة، وممثلين عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق أكدت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية أن تجربة الإمارات في مجال إدارة وتنمية وتطوير رأس مالها البشري باتت مثار اهتمام العديد من دول العالم، ومحل إعجاب وتقدير العديد من الحكومات والمؤسسات وبيوت الخبرة العالمية في مجال الموارد البشرية، التي تقصد الهيئة وتزورها باستمرار للاطلاع عن كثب على هذه التجربة الثرية والمميزة بكل المقاييس.

ورحبت بوفد جمهورية أوزبكستان، الذي تعرف إلى أبرز مبادرات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومشروعاتها الاستراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز الكفاءة الحكومية للوزارات والجهات الاتحادية، وتمكين كوادرها البشرية، وتطوير قدراتها، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للموظفين، وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات والمهارات.

ممارسات

وتعرف الوفد خلال الزيارة إلى أفضل ممارسات الموارد البشرية، المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، من أنظمة وسياسات وتشريعات، ومبادرات تعزز الإنتاجية، كما اطلع على استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للأعوام 2017 -2021.

واستمع الوفد الزائر لشرح حول أبرز أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، ومنها: (نظام التوظيف الإلكتروني، ونظام الموارد البشرية الأساسي، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف الإلكتروني، ونظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية، ونظاما الحضور والانصراف والتقارير الإحصائية الذكية، وبنك البرامج التدريبية، وبنك الأهداف الذكية).

واطلع الوفد الأوزبكي على ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ونظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الخاصين بموظفي الحكومة الاتحادية، وأبرز مبادرات التدريب التي أطلقتها الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، وبوابة التدريب الإلكتروني.