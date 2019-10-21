«الوطني للإعلام» يناقش معايير وسائل التواصل الاجتماعي والتوطين

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام معايير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة، وكذلك ملف التوطين في قطاع الإعلام ودراسة مخرجات التعليم في قطاع الإعلام، إضافة إلى تقارير ومؤشرات أداء المجلس ونتائج المشاركة في معرض إكسبو 2019، خلال اجتماعه أمس برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام.

حضر الاجتماع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ومنى غانم المري، مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومالك سلطان آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، ومنصور المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام.

واستعرض المجلس نتائج عمل لجنة معايير وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة التي شكّلها المجلس الوطني للإعلام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وقد تضمّنت توصيات اللجنة عدداً من المبادرات التشريعية، إضافة إلى معايير وأنشطة ومبادرات لتعزيز الوعي الرقمي، كما ناقش سبل دعم التوطين في المؤسسات الإعلامية المحلية الحكومية والخاصة، لتحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن المجلس الوطني للإعلام عمل بشكل فوري على تنفيذ رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبنودها الخاصة بالتوطين، ووضع معايير لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز السمعة الطيبة التي أرستها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، ويزيد رصيدها على مستوى العالم.

مصداقية

وقال: «القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تؤكد دائماً أهمية دور الإعلام ورسالته الوطنية بوصفه إحدى ركائز المجتمع وعاملاً فاعلاً في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا يتطلب من الزملاء الإعلاميين ومن وسائل الإعلام تحرّي المصداقية بكل أمانة وشفافية في نقل الأخبار والمعلومات وفق أرقى المعايير المهنية الهادفة والنبيلة، وبما يسهم في المحافظة على مكتسبات الدولة وإنجازاتها، والإسهام في الترويج لمفهوم التسامح والتعاون والتفكير الإيجابي، والاستمرار في مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والمحافظة على القيم والتقاليد والثوابت الوطنية».

مبادرات

وناقش المجلس كذلك مخرجات اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي التي تتضمن مبادرات عدة، بما فيها تأهيل وتدريب القيادات الإعلامية والفعاليات المشتركة، وشراء الحقوق الرياضية والدرامية، وإنتاج المحتوى الدرامي والبرامج والموسيقى والبحوث الإعلامية، وتأسيس منصات إعلامية تخاطب العالم.

واستعرض دراسة مخرجات التعليم في التخصصات المرتبطة بقطاع الإعلام لتكوين نظرة شاملة للوضع الراهن، وحصر التحديات التي تواجه كلاً من الخريجين والمؤسسات الإعلامية في سوق العمل، وكيفية إيجاد الحلول الكفيلة بسد الفجوات ومواجهة التحديات، وتغطي الدراسة مختلف مناطق الدولة، وترصد طلبة كليات الإعلام والخريجين العاملين في مجال الإعلام، وقيادات وزارة التربية والتعليم العالي، والأكاديميين والاختصاصيين في مجال الإعلام ومديري المؤسسات الإعلامية.

واطلع مجلس الإدارة على أرقام وإحصائيات تتعلق بالدراسة، شملت أعداد الخريجين المواطنين من كليات الإعلام مقابل الكليات الأخرى في السنوات الخمس الماضية، من طلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا وتخصصاتهم.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على نسب التوطين وأداء المجلس في مراكز سعادة المتعاملين، وناقش نقاط القوة وفرص التحسين ونتائج الممكنات للحكومة الذكية وأداء المجلس في مجال الموارد البشرية 2018، وتقارير المشاركة في معرض إكسبو 2019 وتحضيرات المشاركة بمعرض إكسبو 2020.