«التوطين» تطلق «سوق العمل الافتراضي» مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نسخة محدثة للمنصة الإلكترونية «سوق العمل الافتراضي» بما يتيح للباحثين عن العمل داخل الدولة وخارجها إدخال سيرهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم الخاصة والاطلاع على الشواغر الوظيفية التي تعلن عنها الشركات في الدولة على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae والتقدم لهذه الوظائف.

وقالت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل: إن سوق العمل الافتراضي بحلته الجديدة يشكل منصة مبتكرة لتقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل والشركات وفقاً لمنظومة الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تسهيل عملية التطابق بين متطلبات الوظائف التي تعلن عنها الشركات وملفات الباحثين عن العمل التي يتم إنشاؤها وتحميلها في الموقع الإلكتروني الذي يستهدف الربط بين الطرفين بطريقة تفاعلية.

مبادرة

وأشارت إلى أن مبادرة سوق العمل الافتراضي تأتي انطلاقا من سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تقديم خدمة توظيف إلكترونية موثوقة عبر منصة رسمية تضمن سرية المعلومات والبيانات وتنسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية، لا سيما وأن الموقع الإلكتروني يعمل تحت إشراف الوزارة.

وأكدت سهولة استخدام «سوق العمل الافتراضي»، حيث تم تصميمه بما يبسط رحلة البحث عن الوظيفة التي تناسب قدرات ومهارات الباحث عن العمل الذي يمكنه الدخول الى الموقع الإلكتروني وإنشاء ملفه المهني بسهولة، والاطلاع على الفرص الوظيفية المتوافرة لدى الشركات، وبالتالي التقدم الى الوظيفة المناسبة التي تتطابق وملفه الشخصي.

مساعدة

وأوضحت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، أن «السوق» من شأنه مساعدة الشركات في الدولة على تلبية احتياجاتها الوظيفية، لا سيما من الكفاءات والمواهب، حيث بإمكان هذه الشركات إنشاء صفحة خاصة بها وعرض شواغرها الوظيفية من خلال هذه الصفحة، وكذلك البحث في الموقع الإلكتروني عن الكفاءات المطلوبة من الباحثين عن العمل وفقا لملفاتهم الشخصية.

وأضافت أن خصائص الموقع تتيح للشركات معرفة نسبة التطابق ما بين ملفات الباحثين عن العمل ومتطلبات الوظيفة المطلوبة وكذلك تتبع التطور المهني لأصحاب الملفات المسجلين في سوق العمل الافتراضي وفقاً لمنظومة ذكية، وهو الأمر الذي من شأنه تسريع عمليات التوظيف وبدقة عالية.

ودعت بالحرفية الباحثين عن العمل والشركات إلى التسجيل في سوق العمل الافتراضي، وبالتالي الاستفادة من خدمات التوظيف التي يقدمها للطرفين بكل سهولة ويسر.