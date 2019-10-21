«الأوقاف وشؤون القصر بدبي» ترفع نسبة كوادرها المواطنة في مختلف الأقسام

المصدر: دبي- وام

أقر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي رفع نسبة التوطين، ضمن كوادر المؤسسة انسجاماً مع مضمون رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي دعا فيها إلى تعزيز نسب التوطين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر للعام 2019 لمجلس إدارة المؤسسة، والذي رحب بانضمام العضو الجديد عبدالله باليوحة إلى مجلس إدارة المؤسسة، كما اعتمد قرار ضمه إلى عضوية لجنة الاستثمار بالمؤسسة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وبحث المجلس ضمن أجندة أعماله آليات رفع نسبة التوطين في المؤسسة، وخطط المرحلة المقبلة في إطار استراتيجية المؤسسة وخطة دبي 2021، إضافة إلى المشاريع التي أنجزتها المؤسسة مؤخراً.

وقال عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة: إن حرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على تعزيز نسبة الكوادر المواطنة في كل إداراتها وأقسامها وعملياتها نابع من التزامها بتمكين المواهب والكفاءات المؤهلة من المواطنات والمواطنين الحريصين على المشاركة في خدمة المجتمع وتحقيق رسالة المؤسسة ورؤيتها الرامية إلى تنمية الوقف وتمكين القصر، وذلك بالتماشي مع رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول أولوية التوطين.

مبادرات

من جانبه أكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أن مبادرات تطوير الخدمات الإلكترونية بالمؤسسة مثل مشاركتها في تطبيق دبي الآن تأتي في سياق تعزيز عملية الربط الإلكتروني والتحول الرقمي داخل المؤسسة وفي ما بين الدوائر الحكومية باختلاف تخصصاتها، لما فيه تعزيز البنى التحتية المتطورة لمدن المستقبل الذكية، التي تتطلع دبي لريادتها بخدمات ذكية نوعية تخدم الناس وتسهّل المساهمة في العمل الخيري والمجتمعي والإنساني انطلاقاً من مبدأ الوقف للجميع الذي تتبناه المؤسسة.

وتخلل الاجتماع عرض لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي ممثلة برئيسها عبدالله المدني مشاركات المؤسسة في مبادرات جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، بما في ذلك مشاركتها في تطبيق «دبي الآن» الذي يوفر خدمات شاملة للمستخدمين في دبي عبر أجهزتهم الذكية.

كما شهد الاجتماع عرض لجنة التدقيق والحوكمة ممثلة برئيسها عبدالرحمن الحارب بتكليف مكتب التدقيق بالمؤسسة بحصر كل العمليات والإجراءات التنفيذية في جداول على مستوى كل إدارة ووضع الصلاحيات المناسبة لكل حالة بما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة والضوابط الداخلية الملزمة للجميع.

وترأس الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2019 عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور عبدالرحمن الحارب ونائب الرئيس أحمد المهيري والدكتور عبدالعزيز الحمادي وهدى بوحميد حمدة القطامي وعبدالله المدني وعبدالله باليوحة، وعلي المطوع الأمين العام للمؤسسة وخالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة.