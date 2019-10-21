إصدار اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اعتمد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق، ودعا الجهات والشركات العاملة بأنشطة تبريد المناطق في إمارة أبوظبي توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام اللائحة الجديدة، وأن تنشر اللائحة في الصحيفة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

وأكدت دائرة الطاقة أنه يدخل ضمن اختصاصاتها تنظيم أنشطة تبريد المناطق من كل النواحي وترخيص كل المنشآت والجهات والأشخاص الذين يباشرون أنشطة تبريد المناطق ومراقبة مدى التزامهم بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات.

وأشارت إلى أنها أصدرت اللائحة التنظيمية لنطاق تبريد المناطق باللغتين العربية والانجليزية، ويمكن الاطلاع عليها على الرابط (WWW.DOE.GOV.AE) من أجل ضمان تطبيق نظام تبريد المناطق في المناطق التي يكون فيها هذا النظام ذا جدوى فنية واقتصادية والتزام المباني الواقعة في المناطق المرخصة لتبريد المناطق لاشتراطات اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق.