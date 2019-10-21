مجلس أكاديمية سيف بن زايد يستعرض لائحته الداخلية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اجتماعه الأول، برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي رئيس مجلس الإدارة، واستعرض الاجتماع اللائحة الداخلية لاجتماعات مجلس الإدارة، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم الأكاديمية.

وحضر الاجتماع اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد ثاني بطي الشامسي مدير الأكاديمية عضو مجلس الإدارة، وفيصل عبدالله الزعابي نائب مدير أكاديمية هزاع بن زايد الأمنية عضو مجلس الإدارة، وحسن محمد الحوسني مدير قطاع تنمية وإدارة القوى العاملة في هيئة الموارد البشرية عضو مجلس الإدارة.