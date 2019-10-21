المجلس التنفيذي يُقرّ اختصاصات إضافية للمكتب التنفيذي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (180) لسنة 2019 بشأن اختصاصات إضافية لمكتب أبوظبي، بالإضافة إلى الاختصاصات التي يباشرها بموجب القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.

وشملت الاختصاصات الإشراف والمساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، واعتمادها من المجلس التنفيذي، ومتابعة وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة، وتطوير برامج ومبادرات مبتكرة ومعايير تميز الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والإشراف على تطبيقها، والإشراف على برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة مستويات رضا المتعاملين لدى الجهات الحكومية، ورفع تقارير دورية للمجلس التنفيذي، وقياس مستوى أداء الخدمات الحكومية وتقييمها وذلك من خلال الزيارات الميدانية والقنوات الحكومية على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره (3 سبتمبر 2019).

كما أصدر الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار المجلس التنفيذي رقم (199) لسنة 2019 بشأن اختصاصات إضافية لمكتب أبوظبي التنفيذي وقرر المجلس الموافقة على إضافة مجموعة من الاختصاصات، بالإضافة إلى الاختصاصات التي يباشرها بموجب القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي وقرار المجلس التنفيذي رقم (180) لسنة 2019.

وتضمنت الاختصاصات الجديدة الإشراف والرقابة على كافة الجهات الحكومية في الإمارة وبيان مدى التزامها بتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها وفق التشريعات السارية وله في سبيل ذلك مخاطبة الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصحيحية لمعالجة أية مخالفات تم رصدها وتقع ضمن المسؤوليات الموكلة إليها، ورفع التقارير عن مدى التزام الجهة بتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها إلى المجلس التنفيذي.

كما تضمنت تنفيذ المبادرات التي يكلف بها من المجلس التنفيذي ولجانه لاتخاذ أي إجراءات تضمن اتساق العمل الحكومي ورفع كفاءة أداء الجهات الحكومية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة.

كما أصدر الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام قرار المجلس التنفيذي بشأن تعيين مطر سعيد راشد سعيد النعيمي مديراً عاماً لمركز أبوظبي للصحة العامة، وتعيين هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك مديراً عاماً للشؤون المالية الاستراتيجية بدائرة المالية.