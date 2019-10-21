قيادة شرطة الشارقة تستضيف ندوة تعريفية بانتخابات «استشاري الإمارة»

المصدر: الشارقة- وام

استضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة الندوة التعريفية الخاصة بانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي نظمتها اللجنة الإعلامية المنبثقة عن انتخابات المجلس الاستشاري بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

حضر الندوة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري إلى جانب المديرين العامين وعدد كبير من منتسبي شرطة الشارقة.

وتناول المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار خلال الندوة الدور الحيوي والمهم لعمل المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري بإمارة الشارقة في نجاح التجربة السياسية والحضارية في الإمارات.