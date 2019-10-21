كاميرات لمراقبة الحياة البرية في جبال دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

قامت بلدية دبا الفجيرة، ممثلة بقسم حماية البيئة، بالتعاون مع جمعية الإمارات لحفظ الطبيعة، بتركيب كاميرات بين الجبال في الموائل الحساسة بيئياً، تعمل على مدار الساعة، وتلتقط صوراً وفيديوهات ضمن برنامج رصد التنوع البيولوجي ومراقبة الحياة البرية، حيث يسعى قسم حماية البيئة، لحماية هذا النوع من الموائل الحساسة في المنطقة، وتسجيلها ضمن قاعدة بيانات بيئية لدى البلدية، بالإضافة إلى توثيق الأنواع النادرة.

كما نفذت بلدية دبا مشروع، وجود أحواض للمياه بين المناطق الجبلية، حيث تسهم هذه الأحواض في حماية الحيوانات من الانقراض، وتعمل على توفير الأمان للمناطق والأحياء السكنية، وتوفير هذه الموارد للحفاظ على الحيوانات البرية، لضمان بقائها، رغم قساوة الظروف التي تعاني منها المنطقة من جفاف وندرة الأمطار.

وتسعى البلدية إلى الاهتمام بهذه المشاريع، وتضعها ضمن معايير واشتراطات صحية، ويسهم المشروع في حماية الحيوانات وأماكن تكاثرها، وبالتالي، نضمن بقاء الإرث البيولوجي الذي هو عنوان للمنطقة، لذا، شددت البلدية إلى عدم التعرض وقتل الحيوانات، لتحصل على بيئة برية آمنة، وتنوه بعدم قطع الأشجار وعدم رمي النفايات في الأماكن العشوائية.