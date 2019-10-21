«الاتحادية للكهرباء»: تضرر منازل البدية والرحيب بسبب الأمطار.. لا الحفر

المصدر: أبوظبي - البيان

تؤكد الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حرصها على مواصلة تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وبالإشارة إلى ما ورد في إحدى وسائل الإعلام المحلية عن تضرر منازل المواطنين في منطقتي البدية والرحيب التابعتين لبلدية دبا الفجيرة بسبب هطول الأمطار، تؤكد الهيئة التزامها الدائم بكل معايير الأمان والسلامة والجودة في عملياتها كافة، وأن آخر المشاريع التي نفّذتها الهيئة في منطقة البدية تعود إلى عام 2014، في حين كان آخر مشروع في منطقة الرحيب عام 2016.

وتفيد الهيئة علماً بأن الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين كانت بسبب الأحوال الجوية وهطول كميات غزيرة من الأمطار، وليس نتيجة أعمال حفر أو إنشاء قامت بها الهيئة في تلك المناطق.

وأضافت: «أن مسؤولية الهيئة تقتصر على توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المنازل والمجمعات السكنية والمنشآت الصناعية، وأن تحديد مسار أنابيب وشبكات المياه واختيار أماكن إنشاء المجمعات والمباني السكنية واعتمادها هو من مسؤولية الجهات المحلية، بما فيها البلديات ودوائر التخطيط، ويقتصر دور الهيئة على عمليات مد هذه الشبكات والحرص على صيانتها بشكل دوري».

وتؤكد الهيئة استعدادها وجاهزية جميع فرق العمل لديها للتعاون مع كل شركائها، من أجل ضمان استدامة توفير خدمات الكهرباء والماء لكل متعامليها بأفضل المواصفات العالمية وأعلى معاملات الأمان، وتضع كل خبراتها وطواقمها وآلياتها لخدمة هذا الهدف.