«المعاشات»: ٩٧٪ ارتفاع مؤشر سعادة المتعاملين بالشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير المراكز التي حلت في المراكز الخمسة الأخيرة كان لها الأثر الأكبر في إجراء الهيئة لتغييرات جذرية على مركز سعادة المتعاملين بالشارقة ليتمكن من تقديم الخدمات للمتعاملين وفق المتطلبات الحكومية.

حيث إنه ووفقاً للتطوير الذي أُجري على بيئة عمل المركز ارتفع مؤشر رضا سعادة المتعاملين إلى 97%، حسب محمد صقر الحمادي مدير وحدة سعادة المتعاملين بالهيئة، الذي لفت إلى أنه عقب توجيهات سموه عملت الهيئة على إجراء تغييرات ساهمت في الارتقاء بعمل المركز وتحسين جودة العمليات المقدمة فيه لكل المتعاملين، فعلى مستوى الكادر الوظيفي تم تعيين مدير جديد للمركز ليشرف على كل العمليات اليومية بشكل مباشر بحيث يتأكد من مطابقتها لأفضل المعايير المطلوبة في تقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف الحمادي أنه وعلى أثر زيادة الكادر تم اختصار وقت الانتظار إلى دقيقتين ونصف، بعد أن كان وقت الانتظار السابق 6 دقائق، وهو إجراء بلا شك يغير في شكل ومفهوم تقديم الخدمة في المركز وعلى مستوى بقية مراكز الهيئة بشكل عام، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع من خلال هذه التجربة إلى تعميمها على كل المراكز بهدف زيادة رضا المتعاملين عن خدماتها.

وأوضح أنه حرصاً على تعزيز الطاقة الإيجابية في نفوس المتعاملين من الوهلة الأولى لدخول المركز تم تهيئة كل الأجواء التي تبعث على التفاؤل لحصول المتعامل على خدمة متميزة في بيئة أكثر إيجابية وذلك من خلال إجراء تحسينات على التصميم الداخلي للمركز حيث جرى تجديد ديكوراته وإعادة توزيع كاونترات تقديم الخدمة بما يتوافق مع متطلبات ومعايير تقديم الخدمة المتميزة، وتم تخصيص أماكن لجلوس السيدات منفصلة عن أماكن جلوس الرجال، وتم تخصيص مصلى للسيدات وآخر للرجال.

وأشار إلى أنه تم تمييز الهوية المؤسسية للهيئة بحيث يسهل الاستدلال على مكان المركز عند المرور به من أقرب طريق، حيث تم استبدال اللافتات على مبنى المركز بلافتات جديدة أكثر وضوحاً مع اسم الهيئة وشعارها، كما تم وضع لافتات على الطرق الخارجية المؤدية للمركز، وتم وضع سارية أعلام أمام المركز لإبرازه كمركز حكومي، و تم استطلاع آراء المتعاملين حول موقع المركز الحالي بحيث تتمكن الهيئة من معرفة عما إذا كان الموقع الحالي يلبي احتياجات المتقاعدين أو إذا كان ينبغي الانتقال بالمركز إلى مكان آخر.