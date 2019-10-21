جمارك دبي تحتفي بالتوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت جمارك دبي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يواكب شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفات الدائرة.

ويأتي الاحتفال الذي نظمته اللجنة النسائية في جمارك دبي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ضمن الفعاليات السنوية التي تنظمها الدائرة بهدف زيادة الوعي العام بأهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وخلال الاحتفال ثمن مدير عام جمارك دبي جهود اللجنة النسائية على تنظيم فعاليات متنوعة حول هذا المرض مستهدفة بذلك موظفات الدائرة بالدرجة الأولى والموظفين بشكل عام وتوعيتهم بمرض سرطان الثدي وكيفية التصدي له، ويأتي ذلك في إطار التزام الدائرة بالمسؤولية المجتمعية تجاه الجميع والتي تعتمدها ضمن استراتيجيتها وتنفيذ مبادرات صحية لتثقيف وتحفيز الموظفين بشكل عام، وترسيخ الجانب الوقائي لتخفيض معدل أمراض السرطان في المجتمع لتحقيق حياة صحية متكاملة، وللتأكيد على مبدأ أن الوقاية خير من العلاج، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية والدائرة تعتمد تلك الفعاليات التوعوية.