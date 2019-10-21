فتح باب التسجيل في مسيرة «لنحيا»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية برفع الوعي حول مرض سرطان، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمصابين به، عن فتح باب التسجيل في دورتها الثانية التي تتواصل على مدار 24 ساعة، بهدف دعوة الأفراد والفرق من جميع أنحاء الدولة للمشاركة في فعاليات المسيرة، وجمع التبرعات لدعم مرضى السرطان وأسرهم.

وتنطلق المسيرة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسرطان، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل، في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتستمر على مدار 24 ساعة، حيث يتضمن برنامجها العديد من النشاطات والفعاليات التوعوية والترفيهية للمشاركين ولعائلاتهم .

ويمكن للراغبين في أن يكونوا جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، المشاركة من خلال التسجيل عبر ثلاث طرق: الأولى بتكوين فريق لا يقل عدد أفراده عن اثنين، ويتولى قائده إدخال معلومات الفريق وأسماء أعضائه .

وتوفر الجمعية للراغبين في المشاركة، والانضمام إلى المسيرة، إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

‏‏‏focp.ae/‏‏‏relayforlifeuae/‏‏‏participate-form أو في نفس يوم الفعالية، وتنصح الراغبين في المشاركة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني تجنباً للازدحام.