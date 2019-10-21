«الداخلية» تدعم متقاعديها عبر «فزعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» مبادرة لدعم متقاعدي وزارة الداخلية، وتتمثل في توفير سيارات بأسعار تنافسية واقتصادية، بدعم من شركاء فزعة الاستراتيجيين لتلبية احتياجات فئة المتقاعدين من قطاعات الوزارة كافة.

وقال المقدم أحمد بوهارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العضو المنتدب لفزعة، إن هذه المبادرة التي أطلقها الصندوق تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للمتقاعدين، وتأتي بناءً على توجيهات من الفريق سمو الشيخ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة، لتحسين جودة الحياة لكل أفراد المجتمع.