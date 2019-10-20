"دبي للصحافة" يطرح مسابقة لتصميم شعار "دبي عاصمة الإعلام العربي 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

في ضوء الاستعدادات الجارية للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، أعلن نادي دبي للصحافة عن إطلاق مسابقة لتصميم شعار لهذه الاحتفالية التي ستتواصل فعالياتها على مدار العام المقبل كاملاً. حرصا على فتح الباب أمام كافة المواهب المبدعة في مختلف الدول العربية الشقيقة للمشاركة في وضع أفضل تصورات ممكنة لتصميم الشعار الذي ستحمله كافة المبادرات والمشاريع والفعاليات التي سيتم تنظيمها في هذا الإطار على امتداد العام 2020.

وقالت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة: "سيكون تصميم الشعار هو البداية لمسيرة عمل ستمتد على مدار عام كامل سنقدم وستتضمن العديد من الأنشطة والمبادرات التي ستعكس في مجملها الاستحقاق الذي نالت به دبي هذا الاختيار تتويجاً لجهود امتدت على مدار أكثر من 20 عاماً بتوجيهات ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكان لها فيها إسهامها الواضح في تشكيل ملامح المشهد الإعلامي في المنطقة، ودورها المؤثر في إحداث نقلات نوعية في مضماره بما هيأته من بيئة داعمة للإعلام والإعلاميين استقطبت معها أهم وسائل الإعلام العربية والعالمية، وبتبنّيها لحوارٍ جمع لكافة المعنيين بقطاع الإعلام في عالمنا العربي، وإطلاقها للمبادرات التي ركزت في جوهرها على تعزيز القدرات المهنية والاحترافية للعاملين في شتى تخصصات الإعلام وما قدمته دبي من محافل للاحتفاء بالتميز الإعلامي والتي كانت بمثابة المحفز على الاهتمام بالارتقاء بجودة المحتوى واتقان المهنة".

وتطرقت المري إلى شرح خلفيات طرح المسابقة، وقالت: "لم نوكل مهمة تصميم شعار دبي عاصمة الإعلام العربي لإحدى المؤسسات المتخصصة، ولكن أردنا أن نشرك المبدعين من مختلف انحاء العالم العربي في تطوير هذا الشعار، لأنه ببساطة حدث مرتبط بإعلامهم ونريد الشعار أن يكون مرآة تعكس انطباعاتهم عن دبي ودورها في تعزيز مسيرة الإعلام العربي. نحن نتطلع لأفكار مبدعة تجسد ملامح مسيرة سارعت فيها دبي الخطى برؤية متفائلة لمستقبل الإعلام العربي وكللها اختيارها عاصمةً له للعام 2020؛ وهذا تكريم كبير نعتز به وبرهان على نجاح دبي في بناء سمعة ناصعة فيما يتعلق ببناء قدرات الإعلام ومساندته للقيام بمهمته على الوجه الأكمل في خدمة المجتمعات العربية".

وأضافت: "من خلال الاجتماعات التي أجريناها في القاهرة مع معالي الأمين العام للجامعة العربية ومسؤولي الملف الإعلامي في الجامعة، وكذلك عبر لقاءاتنا مع قيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، تطرقنا إلى مناقشة العديد من الموضوعات والأفكار ذات الصلة باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي واستلهمنا من خلال تلك النقاشات مجموعة من المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أفضل التصميمات المقدمة للشعار من خلال المسابقة".

وأوضح نادي دبي للصحافة أن مسابقة تصميم "شعار دبي عاصمة الإعلام العربي 2020" مفتوحة اعتباراً من اليوم 20 أكتوبر أمام الجميع سواء من داخل الدولة أو خارجها، مع إعطاء الأولوية لمشاركات الشباب، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن آل مكتوم وتوجيهات سموه المستمرة فيما يتعلق بدعم الطاقات الشابة وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم المبدعة بل والاحتفاء بها وتشجيعها ضمن كافة المجالات انطلاقاً من كونهم بُناة المستقبل والمسؤولين عن تشكيل صورته.

وتشترط المسابقة أن يتسم الشعار ببساطة التكوين ووضوح المضمون وقوة الدلالة في حين سيكون مطلوباً من المتسابق إرفاق وصف مفصّل للشعار وعناصره ودلالاته، وأن يكون الشعار ذا صلة بموضوع الإعلام وألا يكون مقتبساً ومشابهاً لأية شعارات أخرى؛ وأن يُقدَّم الشعار عبر ملف JPG عالي الجودة (High Resolution) على ألا يقل حجم الملف عن: MB 1، في حين حدّد النادي آخر موعد لاستلام المشاركات الأحد 3 نوفمبر 2019، ليحصل صاحب التصميم الفائز على جائزة رمزية قيمتها 5000 درهم إماراتي.

وأوضح نادي دبي للصحافة أن التصميم الفائز قد يُطلب من صاحبه إدخال بعض التعديلات عليه أو إدخال إضافات حال الحاجة إليها، بينما يحتفظ النادي بحقوق الملكية الفكرية للتصميم الفائز ويكون له حق التصرف في الشعار بالصورة الملائمة ضمن الأهداف التي دعت إلى تطويره. ويمكن للراغبين بالمشاركة عبر الموقع الالكتروني http://dpc.org.ae/damc/ ولتقديم أي استفسارات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني competition@dpc.org.ae وكافة حسابات منصات التواصل الاجتماعي التابعة للنادي.