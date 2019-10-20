غرفة عمليات لتسهيل مغادرة الإماراتيين للبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت السفارة الإماراتية في بيروت بأنه ومنذ بداية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية قد تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة بالتناوب، ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تسهيل مغادرة رعايا الدولة، بخطة معدة مسبقاً للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات على حسابها في "تويتر" إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، والذين قدموا كل التسهيلات اللازمة. وأوضحت بأن الجهود ما تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.