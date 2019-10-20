حمدان بن راشد يفتتح القمة العالمية السادسة للاقتصاد الأخضر

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم أعمال القمة العالمية السادسة للاقتصاد الاخضر التي تستضيفها دبي بمشاركة رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين و منظمات دولية و إقليمية إلى جانب ممثلين عن قرابة ثمانين دولة حول العالم بما فيها دولة الإمارات .

وجاء في كلمة سموه خلال افتتاح القمة التي يرأسها سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان دولة الإمارات حققت إنجازا مهما في سبيل التحول نحو الاقتصاد الاخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة و المتجددة من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لدولتنا في مجال الطاقة و استراتيجية دبي 2050 كذلك.

وقال سموه إن إمارتي أبوظبي ودبي حققتا تقدما ملموسا في مشاريع التنمية المستدامة و مشروعات الطاقة النظيفة وأهمها محطة نور أبوظبي و محمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي .

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بضيوف الدولة متمنيا لهم إقامة طيبة و نجاحا باهرا في إعمال قمتهم التي تسهم في تعزيز و دعم التعاون بين المؤسسات و المنظمات الإقليمية و الدولية على مستوى القطاعين العام والخاص و تستقطب هذا العام شخصيات و صناع قرار و متخصصين في مختلف قطاعات الاستدامة و الاقتصاد الأخضر من مختلف دول العالم.