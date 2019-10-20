مكتب البعثات بوزارة شؤون الرئاسة يعرّف بالمنح

المصدر: أبوظبي ــ صبري صقر

نظم مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، أمس، لقاءً تعريفياً للطلبة المواطنين المتميّزين علمياً في الصف الثاني عشر، حضره مئات الطلاب من المدارس: الحكومية والخاصة في أبوظبي.

وتناول اللقاء جهود المكتب بتعريف الطلبة بشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة، وبرنامج المنح الداخلية، ومنحة الأرصاد الجوية، ومزايا المنح، وإجراءات التقديم إليها، إضافة إلى توعية الطلبة بمتطلبات وخطوات التقديم للجامعات العالمية المتميّزة داخل الدولة وخارجها، وأهمية الاستعداد المبكّر، والتحضير للدراسة في تلك الجامعات.

حضر اللقاء أكثر من 1250 طالباً، بينهم 600 طالب و650 طالبة، حيث قام ممثلو مكتب البعثات الدراسية بوزارة شؤون الرئاسة، بجهد كبير في استقبال الطلاب وأولياء الأمور من الصباح الباكر، حيث تم تقسيمهم إلى دفعتين، الأولى للطالبات والثانية للطلاب، لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وأكد ممثلو المكتب فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التسجيل من 10 أكتوبر، وحتى منتصف نوفمبر 2019، كآخر موعد للتسجيل.

وتتضمن قائمة التخصصات المعتمدة للمنح داخل الدولة، 63 تخصصاً مختلفاً للدراسة في 19 جامعة بدولة الإمارات، بينما تتضمن التخصصات للمنح والبعثات خارج الدولة، 24 تخصصاً، منها علم البيانات «البيانات الضخمة»، والطب، والإحصاء، وهندسة الفضاء، والرياضيات، والفيزياء، وعلم الكمبيوتر، والعلوم الاكتوارية، وهندسة الروبوتات، وأمن المعلومات، والنانو تكنولوجي، والجيوفيزياء، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء، و«ميكاترونيكس»، والتكنولوجيا الحيوية، وهندسة نووية، بالإضافة إلى الاستدامة والطاقة المتجددة، والهندسة البيئية ومصادر المياه، وعلم الأعصاب، وعلم البيئة، وكذلك اللغات الروسية والصينية والفارسية والهندية، وكذلك دراسة التعليم، وتشمل إدارة التعليم، وتكنولوجيا التعليم والاحتياجات الخاصة، وعلم النطق والسمع.

شرح

وقدم خبراء المكتب شرحاً حول البعثات الدراسية وأهدافها ومزاياها، وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة، لمساعدتهم في تحقيق التميّز الأكاديمي، وحثّهم على بذل الجهد المضاعف، من أجل تحقيق الدرجات العليا في امتحان الثانوية العامة، الأمر الذي يسهّل حصولهم على هذه البعثة المرموقة.

وأكد جمعة عتيق الرميثي مدير مكتب البعثات الدراسية بالإنابة، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، في كلمته، أن اللقاء يهدف إلى الحديث عن آفاق المستقبل لهؤلاء الطلبة المتميّزين، وما يوفّره مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة من فرص مهمة ومِنح قيّمة، تتيح الالتحاق بأعرق الجامعات العالمية خارج الدولة وداخلها.

وقال يتاح للطلاب التعرف إلى التفاصيل المتعلقة بالبعثات الدراسية، مع الإصغاء إلى مقترحاتكم والإجابة عن الأسئلة التي تراودكم حول الجامعات، داخل الدولة وخارجها.

3 لقاءات

وأكد جمعة عتيق الرميثي مدير مكتب البعثات الدراسية بالإنابة، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، لـ «البيان»، أن المكتب نظم 3 لقاءات لتعريف الطلبة المواطنين بشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة، وبرنامج المنح الداخلية والخارجية، ومنحة الأرصاد الجوية، وإجراءات التقديم إليها. وأوضح أن اللقاء الأول تم عقده في منطقة الظفرة، بينما استضافت جامعة الإمارات بالعين لقاء طلابياً، بالإضافة إلى اللقاء الكبير في أبوظبي.

وأوضح أن اللقاء يشمل الإجابة عن أسئلة الطلاب عن المنح الدراسية من بداية التقديم وحتى إعلان النتائج. ودعا الرميثي الطلاب إلى التفكير جيداً في التخصصات التي يرغبون فيها حسب ميولهم العلمية، مشيراً إلى أن الجامعات العالمية فتحت باب التقديم، وبدأت تستقبل طلبات الالتحاق، مشيراً إلى ضرورة فهم الشروط جيداً.