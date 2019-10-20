«الصحة» تبحث تعزيز العلاقات مع هيئة الغذاء والدواء السعودية

المصدر: دبي - البيان

بحث الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، خلال لقائه الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، علاقات التعاون التي تربط البلدين في مجال خدمات الرعاية الصحية، لا سيما الصناعات الدوائية وآليات تحديث السياسات والتشريعات لمواكبة آخر المستجدات العالمية. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي، سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق التنسيق في مجال السياسات والتشريعات الصحية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور سامي بن سعد الصقر، نائب الرئيس لقطاع العمليات، والدكتور صالح عبد الله الدوسري، نائب الرئيس لقطاع الغذاء، والأستاذة غندورة شمس الدين غندورة، مديرة إدارة التعاون الدولي، وفيصل عبد العزيز العسكر، رئيس المراسم والتشريفات. بينما حضر من جانب الوزارة الدكتورة رقية عقيل البستكي، مديرة إدارة الدواء، وعبد الناصر بن سالم، خبير التشريعات الصحية، والدكتورة رشا السيد سلامة، مستشار الصحة العامة، والدكتورة ريتا الشالوحي، خبير السياسات الدوائية.

وأعرب الأميري عن اعتزازه بالتعاون المستمر بين البلدين في المجال الصحي، وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الوزارة والهيئة في تعزيز هذه العلاقة الأخوية العريقة، وأشار إلى فرص الارتقاء بأوجه تعاون المتعددة للاستفادة من قدرات وخبرات الجانبين في تقديم أفضل الخدمات الصحية. لافتاً إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنمية وتطوير الصناعات الدوائية، وإيجاد بيئة تنافسية لاستقطاب الشركات الدوائية العالمية .